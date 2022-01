690 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Stormarn binnen eines Tages. Inzidenzwert steigt weiter auf einen neuen Höchststand.

Corona-Virus in Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 584,4 – erstmals mehr als 100.000 Neuinfektionen Zum ersten Mal hat das Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden mehr als 100.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz...

