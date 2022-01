Berlin (dpa) - Der frühere Bundesliga-Trainer Lucien Favre will noch nicht in die Fußball-Rente. "Irgendwann sitzt man zu Hause und merkt: Ich will zurück,...

Keine Rotation im "ultrawichtigen" Pokal: RB mit Top-Elf Experimente will Domenico Tedesco bei der einzigen Titelchance in dieser Saison auf keinen Fall riskieren. Folglich wird der Trainer von RB Leipzig am Mittwoch...

t-online.de vor 5 Tagen - Sport