Jack RT @QuirinWeber: "Während Olaf Scholz und Karl Lauterbach noch so tun, als folgten sie einem funktionierenden Plan, hat Omikron Fakten gesc… vor 1 Tag Iro... Corona-Hammer: Olaf Scholz rutscht die Wahrheit raus https://t.co/oEzyCeEC76 via @YouTube Eine Aussage von O.Schol… https://t.co/DWBHWRkGni vor 3 Tagen Schwarz ist bunt genug RT @claudia_kade: Olaf Scholz präsentiert seinen neuesten Impfappell "Impfen hilft. Auch allen, die du liebst" Puh - dieser Landliebe-Spr… vor 4 Tagen Gunni RT @claudia_kade: Olaf Scholz präsentiert seinen neuesten Impfappell "Impfen hilft. Auch allen, die du liebst" Puh - dieser Landliebe-Spr… vor 4 Tagen harryclarkinterior RT @QuirinWeber: "Während Olaf Scholz und Karl Lauterbach noch so tun, als folgten sie einem funktionierenden Plan, hat Omikron Fakten gesc… vor 4 Tagen @PIPO124567 ✝️ RT @RTLWEST: Bundeskanzler @OlafScholz und die Ministerpräsidenten der Länder haben neue #Corona-Maßnahmen beschlossen. Unter anderem gilt… vor 4 Tagen