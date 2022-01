𝕽𝖔𝖙𝔨𝔢𝔥𝔩𝔠𝔥𝔢𝔫𓅪 RT @PerspektiveOn: In Brüssel haben circa 50.000 Menschen gegen Corona-Auflagen demonstriert. Dabei kam es zu gewalttätigen Auseinandersetz… vor 2 Stunden dstN RT @PerspektiveOn: In Brüssel haben circa 50.000 Menschen gegen Corona-Auflagen demonstriert. Dabei kam es zu gewalttätigen Auseinandersetz… vor 2 Stunden Markus Schaub RT @PerspektiveOn: In Brüssel haben circa 50.000 Menschen gegen Corona-Auflagen demonstriert. Dabei kam es zu gewalttätigen Auseinandersetz… vor 2 Stunden Perspektive Online In Brüssel haben circa 50.000 Menschen gegen Corona-Auflagen demonstriert. Dabei kam es zu gewalttätigen Auseinande… https://t.co/4znZgy8Jbj vor 2 Stunden Reinhard Raubal RT @ZDFheute: Zehntausende gegen Corona-Regeln: Ausschreitungen bei Protesten in Brüssel https://t.co/FpaNkeJvoV vor 5 Stunden Alexander New post (Brüssel: Ausschreitungen bei Protesten gegen Corona-Politik) has been published on… https://t.co/ednXh2DLDA vor 8 Stunden