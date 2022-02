26.01.2022 ( vor 1 Woche )



Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness hält an dem geplanten Vorschlag fest. Es gebe zwar Kritik an der Einstufung, Atomkraft und Gas als nachhaltig einzustufen, aber auch starke Zustimmung. Der Taxonomie-Vorschlag soll am 2. Februar vorgelegt werden. 👓 Vollständige Meldung