26.01.2022 ( vor 2 Stunden )



Der AfD-Politikerin Olga Petersen war in der vergangenen Woche noch ein Platz in der Galerie zugewiesen worden. Ein neues Attest bringt sie nun wieder in die Hamburger Parlamentsbänke. Der Inzidenzwert in der Stadt springt über die Marke 2050, auch die Intensivstationen werden voller. 👓 Vollständige Meldung