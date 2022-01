28.01.2022 ( vor 1 Stunde )



und Omid Nouripour werden aller Voraussicht nach am Samstag zu den neuen Grünenchefs gewählt. Was verbindet sie – und was haben sie mit der Partei vor? Ricarda Lang und Omid Nouripour werden aller Voraussicht nach am Samstag zu den neuen Grünenchefs gewählt. Was verbindet sie – und was haben sie mit der Partei vor? 👓 Vollständige Meldung