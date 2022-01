28.01.2022 ( vor 7 Stunden )



Das bisherige Führungsduo der Grünen tritt beim Parteitag nicht mehr an. Nun kommt eine neue Spitze. Was heißt das für die ehemalige Öko-Protestpartei? Von C. Emundts und C. Plaß. Das bisherige Führungsduo der Grünen tritt beim Parteitag nicht mehr an. Nun kommt eine neue Spitze. Was heißt das für die ehemalige Öko-Protestpartei? Von C. Emundts und C. Plaß. 👓 Vollständige Meldung