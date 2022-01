Bundesliga: Gladbach verzweifelt an Unions Max Kruse – VfB mit Negativrekord Die "Fohlen" verlieren nach dem peinlichen Pokal-Aus auch in der Bundesliga. Gegen Union zeigt die Borussia zwar eine ordentliche Leistung, verzweifelt aber an...

t-online.de vor 1 Woche - Sport





Union Berlin: Max Kruse schießt Mönchengladbach tiefer in die Krise – 1:2-Sieg Mönchengladbach hat nach dem peinlichen Pokal-Aus auch in der Bundesliga verloren. Gegen Union zeigte die Borussia zwar eine ordentliche Leistung, verzweifelte...

t-online.de vor 1 Woche - Sport