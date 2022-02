02.02.2022 ( vor 12 Stunden )



Die EU-Kommission hat Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich eingestuft. Während manche EU-Länder das begrüßen, melden andere große Bedenken an. Auch das EU-Parlament kritisiert das Vorhaben. Von H. Beckmann