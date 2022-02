Hamburg (dpa) - Das Hamburger Amtsgericht hat sich am Donnerstag sehr detailreich mit den Arbeitsmethoden von Prostituierten befasst, die angeklagte räuberische...

Wie war das mit dem ersten Kuss? Welche Rolle spielt das Küssen noch in langjährigen Beziehungen?

Missbrauch | Katholische Kirche: Immer mehr Opfer für Täter – wie konnte das sein? Vertuschter Missbrauch, geschützte Täter – auch der frühere Papst Benedikt XVI. hat gefehlt. Um Vertrauen zu gewinnen, muss die katholische Kirche ihre...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland