Tom Han RT @ifw_recht: Die Politik muss "die Kumpanei mit den Kirchen" beenden. Ingrid Matthäus-Maier in der TV-Nachlese der Rheinischen Post zur A… vor 6 Tagen Michael K. RT @ifw_recht: Die Politik muss "die Kumpanei mit den Kirchen" beenden. Ingrid Matthäus-Maier in der TV-Nachlese der Rheinischen Post zur A… vor 6 Tagen Wolfgang T. RT @ifw_recht: Die Politik muss "die Kumpanei mit den Kirchen" beenden. Ingrid Matthäus-Maier in der TV-Nachlese der Rheinischen Post zur A… vor 6 Tagen 🇪🇺 RT @ifw_recht: Die Politik muss "die Kumpanei mit den Kirchen" beenden. Ingrid Matthäus-Maier in der TV-Nachlese der Rheinischen Post zur A… vor 6 Tagen recht_politisch RT @ifw_recht: Die Politik muss "die Kumpanei mit den Kirchen" beenden. Ingrid Matthäus-Maier in der TV-Nachlese der Rheinischen Post zur A… vor 6 Tagen Jerzy Freitag RT @ifw_recht: Die Politik muss "die Kumpanei mit den Kirchen" beenden. Ingrid Matthäus-Maier in der TV-Nachlese der Rheinischen Post zur A… vor 6 Tagen