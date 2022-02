taz Bundeskanzler Scholz kündigt Gespräche mit Russlands Präsident Putin an. US-Präsident Biden und sein französischer… https://t.co/lyAv8yWTaj vor 5 Tagen Frage°zeichen° ☻M33 RT @tazgezwitscher: Präsident Biden kündigt an, zusätzlich 2.000 Soldaten nach Deutschland und Polen zu schicken. Das soll die Abschreckung… vor 6 Tagen punkcgn83 Präsident Biden kündigt an, zusätzlich 2.000 Soldaten nach Deutschland und Polen zu schicken. Das soll die Abschrec… https://t.co/KEldlVVpff vor 6 Tagen Caroline Lehmann RT @tazgezwitscher: Präsident Biden kündigt an, zusätzlich 2.000 Soldaten nach Deutschland und Polen zu schicken. Das soll die Abschreckung… vor 6 Tagen taz Präsident Biden kündigt an, zusätzlich 2.000 Soldaten nach Deutschland und Polen zu schicken. Das soll die Abschrec… https://t.co/cPQVKe4eiI vor 6 Tagen Andy van Dyne Konflikt mit Russland: Biden kündigt mehr US-Truppen für Osteuropa an https://t.co/sAB1QuH3ey via @derspiegel Ein… https://t.co/xtinFkwPce vor 6 Tagen