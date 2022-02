Viele Tote nach Schlammlawine in Kolumbien Ein Starkregen und der Anstieg eines Flusses haben in Kolumbien einen Erdrutsch verursacht - bislang konnten 15 Tote geborgen werden. Helfer suchen in den...

Deutsche Welle vor 1 Woche - Top Auch berichtet bei • t-online.de