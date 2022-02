Deutschland Germany Die wahren Gründe, warum Olaf Scholz „Nord Stream 2“ nicht erwähnt https://t.co/7sXph14Erk https://t.co/fjKbStklqj vor 26 Minuten Robert Steuckers RT @MobyNikk: Kanzler in Washington: Die wahren Gründe, warum Olaf Scholz „Nord Stream 2“ nicht erwähnt https://t.co/WjtLYwXzoh via @welt vor 32 Minuten Andreas Klamm Kanzler in Washington: Die wahren Gründe, warum Olaf Scholz „Nord Stream 2“ nicht erwähnt https://t.co/QeT30lMtTC via @welt vor 36 Minuten Cynthior RT @MobyNikk: Kanzler in Washington: Die wahren Gründe, warum Olaf Scholz „Nord Stream 2“ nicht erwähnt https://t.co/WjtLYwXzoh via @welt vor 36 Minuten WELT RT @MobyNikk: Kanzler in Washington: Die wahren Gründe, warum Olaf Scholz „Nord Stream 2“ nicht erwähnt https://t.co/WjtLYwXzoh via @welt vor 38 Minuten Nikolaus Doll Kanzler in Washington: Die wahren Gründe, warum Olaf Scholz „Nord Stream 2“ nicht erwähnt https://t.co/WjtLYwXzoh via @welt vor 39 Minuten