Olaf Scholz und sein englisches Interview: Warum das so bemerkenswert ist

lostintw*tterverse RT @mathieuvonrohr: Olaf Scholz hat auf seinem Besuch in den USA viel Englisch gesprochen. Dieses sprachliche Coming-out ist kind of a big… vor 17 Minuten Mrs.Manchester02 RT @mathieuvonrohr: Olaf Scholz hat auf seinem Besuch in den USA viel Englisch gesprochen. Dieses sprachliche Coming-out ist kind of a big… vor 22 Minuten Samira El Ouassil RT @ValerieHoehne: „Wir beim SPIEGEL tragen uns mit dem Gedanken, den Bundeskanzler künftig nur noch auf Englisch zu befragen, und raten al… vor 32 Minuten Samira El Ouassil RT @mathieuvonrohr: Olaf Scholz hat auf seinem Besuch in den USA viel Englisch gesprochen. Dieses sprachliche Coming-out ist kind of a big… vor 32 Minuten Simone Buchholz RT @ValerieHoehne: „Wir beim SPIEGEL tragen uns mit dem Gedanken, den Bundeskanzler künftig nur noch auf Englisch zu befragen, und raten al… vor 35 Minuten Valerie Höhne „Wir beim SPIEGEL tragen uns mit dem Gedanken, den Bundeskanzler künftig nur noch auf Englisch zu befragen, und rat… https://t.co/0b8sWETWHM vor 37 Minuten