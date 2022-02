09.02.2022 ( vor 5 Stunden )



Schockierender Fund in Norditalien: In einem Vorort von Como haben Ermittler die mumifizierte Leiche einer 70-Jährigen gefunden, die vermutlich vor über zwei Jahren verstorben ist. Beim Fund saß die Frau noch immer am Küchentisch. 👓 Vollständige Meldung