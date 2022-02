10.02.2022 ( vor 5 Stunden )



Die deutschen Rennrodlerinnen und -rodler haben bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Goldmedaille in der Teamstaffel geholt. Die deutschen Rennrodlerinnen und -rodler haben bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Goldmedaille in der Teamstaffel geholt. Natalie Geisenberger zog mit ihrem sechsten Olympiasieg endgültig an Claudia Pechstein vorbei. 👓 Vollständige Meldung