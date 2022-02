Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 17 Stunden



Katholische Kirche in Spanien: Untersuchungskommission zu sexuellem Missbrauch 02:05 Eine vom spanischen Parlament beschlossene Untersuchungskommission soll Missbrauch in der katholischen Kirche Spaniens untersuchen. Anders als in Deutschland, Frankreich oder Irland wurde hier mit der Aufarbeitung nicht einmal begonnen.