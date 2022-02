Der deutsche Autobauer Opel treibt seine E-Auto-Strategie voran: Bis 2024 soll jedes Modell auch in einer elektrischen Version angeboten werden. Nostalgiker...

Opel: In zwei Jahren jedes Modell auch als E-Auto Der Autobauer Opel will in zwei Jahren jedes seiner Modelle als Elektroauto anbieten und in deutlich größere Reichweiten seiner Batteriefahrzeuge investieren....

t-online.de vor 5 Stunden - Deutschland