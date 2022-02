Deutschland Germany Arsenal-Profi sieht Gelb-Rot in nur fünf Sekunden https://t.co/OPoDkj8fqj https://t.co/tHuFLmWrQC vor 27 Minuten WELT Arsenal-Profi sieht Gelb-Rot in nur fünf Sekunden https://t.co/P1FSoNGfSV https://t.co/IZCCQKd11K vor 1 Stunde WELT Fußball: Arsenal-Profi sieht Gelb-Rot in nur fünf Sekunden https://t.co/taTIalLL3z https://t.co/iuNRr5slyW vor 1 Stunde