13.02.2022 ( vor 12 Stunden )



In In Dresden haben Tausende mit einer Menschenkette der Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg gedacht. Zuvor erinnerten die Dresdnerinnen und Dresdner mit Kranzniederlegungen an das Leid, dass die Nationalsozialisten ausgelöst hatten. 👓 Vollständige Meldung