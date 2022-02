16.02.2022 ( vor 3 Stunden )



Schon in wenigen Monaten will das Unternehmen die Anlagen in den Senegal, nach Ruanda und nach Ghana verschicken, damit dort Corona-Impfstoff hergestellt werden kann. Alles super also? Von wegen, sagen Kritiker. Schon in wenigen Monaten will das Unternehmen die Anlagen in den Senegal, nach Ruanda und nach Ghana verschicken, damit dort Corona-Impfstoff hergestellt werden kann. Alles super also? Von wegen, sagen Kritiker. 👓 Vollständige Meldung