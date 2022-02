16.02.2022 ( vor 4 Stunden )



In Frankfurt hat der Prozess um die Drohschreiben des sogenannten "NSU 2.0" begonnen. Die Anklageschrift umfasst 85 Punkte. Der mutmaßliche Verfasser machte gleich zu Beginn deutlich, was er von dem Verfahren hält. Von Danijel Majic.