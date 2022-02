Wegen Sturmtief „Ylenia“ fallen Züge aus, werden Flüge gestrichen – und tausende Haushalte sind vorübergehend ohne Strom. An der deutschen Nordseeküste...

In der Nacht sorgte Orkantief "Ylenia" für umgestürzte Bäume, lose Dachziegel und Ausfälle im Verkehr. Die Deutsche Bahn teilt nun mit, dass viele Züge...