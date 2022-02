StefanMerrath @Bundeskanzler @EskenSaskia In dem Russland die Truppen an der ukrainischen Grenze verstärkt? Was wollen sie damit… https://t.co/F8WejM0OjF vor 25 Minuten Klaus-D. Sedlacek USA: Russland verstärkt Truppen an Grenze zur Ukraine https://t.co/VH32oDBbdg vor 3 Stunden Klaus-D. Sedlacek USA: Russland verstärkt Truppen an Grenze zur Ukraine https://t.co/dYgvXO2GW6 vor 4 Stunden Thomas Bovermann RT @ThomasBovermann: ➡️ Am Dienstag verbreitet der Kreml Videos vom Abzug russischer Truppen von der ukrainischen Grenze. Die Militärübunge… vor 5 Stunden Thomas Bovermann ➡️ Am Dienstag verbreitet der Kreml Videos vom Abzug russischer Truppen von der ukrainischen Grenze. Die Militärübu… https://t.co/GQmpoWkafv vor 5 Stunden p.braun @Tagesspiegel Verstehe ich das richtig: Russland verkündet teilweise Rückzug seiner Truppen von der Ukrainischen Gr… https://t.co/BvxOcaHY1S vor 12 Stunden