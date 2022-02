17.02.2022 ( vor 4 Stunden )



Bettina Stark-Watzinger will für Bettina Stark-Watzinger will für Schulen einen "Weg zurück in die Normalität ". Das Tragen von Masken und das Testen solle von den Corona-Zahlen abhängig gemacht werden. 👓 Vollständige Meldung