20.02.2022 ( vor 4 Stunden )



Malen, Wolf, Moukoko, Can und zweimal Reus: Der BVB besiegt Malen, Wolf, Moukoko, Can und zweimal Reus: Der BVB besiegt Borussia Mönchengladbach mit 6:0 und macht den schwachen Auftritt in der Europa League vergessen. 👓 Vollständige Meldung