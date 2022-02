Ukraine-Krise: Konflikt mit Russland: Was folgt nach dem Krieg der Worte?

Schaden der Kleidung und dem Gerät: Was auf keinen Fall in der Waschmaschine landen sollte Kleidungsstücke mit edlen Verzierungen, Pailletten oder Glitzersteinen gehören in der Regel nicht in die Waschmaschine. Aber auch andere Klamotten mit...

CHIP Online vor 5 Tagen - Computer





Studie aus Großbritannien - 4 Szenarien nach dem Omikron-Peak: Forscher sagen, wie das Jahr mit Corona laufen könnte Was kommt nach der Omikron-Welle? Dieser Frage gingen nun Forscher aus Großbritannien nach. Sie ermittelten vier Szenarien, die eine Zukunft mit dem Virus in...

Focus Online vor 5 Tagen - Gesundheit