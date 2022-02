Seit Monaten droht der Westen Russland mit Sanktionen für den Fall eines Einmarschs in die Ukraine. Nach Putins Anerkennung der Separatisten-Gebiete bringen EU...

Putin schickt Truppen in die Ostukraine – so reagieren Europa und die USA Wladimir Putin erkennt Donezk und Luhansk als unabhängig an – und schickt russische Truppen in die Ostukraine. Der Westen kündigt Sanktionen an. Wie geht es...

Welt Online vor 5 Stunden - Politik Auch berichtet bei • n-tv.de