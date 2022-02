22.02.2022 ( vor 8 Stunden )



Antony Blinken und sein russischer Amtskollege sollten in Genf ein Treffen der Staatschefs vorbereiten. Die USA sehen nun in einem Gipfel jedoch keinen Sinn.