25.02.2022 ( vor 14 Stunden )



Die Regierung in Bern verurteilt die militärische Intervention Russlands "aufs Die Regierung in Bern verurteilt die militärische Intervention Russlands "aufs Schärfste ". Doch die Sanktionen der EU will sie nicht vollumfänglich übernehmen. 👓 Vollständige Meldung