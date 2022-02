China ist in einer schwierigen Lage: Wie soll es sich im Ukraine-Krieg positionieren? Man will es sich nicht mit dem Westen verscherzen. Mit Russland aber auch...

Model bangt um Familie - Liliana Matthäus weint um ihre Heimat: „Welt schaut zu, wie die Ukraine stirbt!“ Wochenlang hat der Westen versucht, Russlands Präsidenten Putin von einem Angriff auf die Ukraine abzuhalten. Vergeblich: Nun tobt ein Krieg in Europa. Die in...

Focus Online vor 1 Tag - Kultur