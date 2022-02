EU-Sanktionsplan gegen Russland: Großbritannien erteilt Aeroflot Flugverbot Konten werden eingefroren, Aeroflot darf nicht mehr fliegen: Großbritannien hat Sanktionen erlassen. Die Maßnahmen der EU sollen Berichten zufolge vor allem...

t-online.de vor 2 Tagen - Welt





Krieg in der Ukraine: Habeck stellt harte Sanktionen gegen Russland in Aussicht Berlin/Moskau/Washington (dpa) - Wirtschaftsminister Robert Habeck stellt harte EU-Sanktionen als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine in...

t-online.de vor 2 Tagen - Welt