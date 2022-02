Dirk Elsner Was die Krise in Osteuropa für Ihr Geld bedeutet: steigende Energiepreise, Lieferketten zerreißen, Inflation und wa… https://t.co/91ygeXFOJ0 vor 6 Minuten Elke Aybar Ukraine-Krieg: Was die Krise in Osteuropa für Ihr Geld bedeutet vor 28 Minuten Deutschland Germany Ukraine-Krieg: Was die Krise in Osteuropa für Ihr Geld bedeutet https://t.co/MpaUaLgs3l https://t.co/Z189oFxrVV vor 57 Minuten VivienBeaufort Ukraine-Krieg: Was die Krise in Osteuropa für Ihr Geld bedeutet vor 1 Stunde mk4058 RT @SPIEGEL_alles: Krieg und Sanktionen schüren die Angst vor wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit hohen Preisen und abstürzenden Aktienku… vor 2 Stunden SPIEGEL Ticker Krieg und Sanktionen schüren die Angst vor wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit hohen Preisen und abstürzenden Akt… https://t.co/QOf5AcFloU vor 2 Stunden