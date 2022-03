Auf diese Funktion haben wir lange gewartet: CovPass mit extrem wichtigem Update Lockerungen sind in Sicht, aber ohne CovPass geht in Deutschland trotzdem fast nichts. Mit dem letzten Update wird der Zutritt für Geboosterte noch einfacher....

CHIP Online vor 5 Tagen - Computer





Einzigartige Naturfotografie: So haben Sie einen Regenbogen bestimmt noch nicht gesehen Der Schweizer Fotograf Peter Schwager hat das Naturphänomen so festgehalten, wie es die meisten noch nie gesehen haben. Was es braucht, um dies zu erleben.

Basler Zeitung vor 6 Tagen - Top