Konflikte: Russisch-orthodoxe Kirche betet für Frieden in Ukraine

In der Berliner Gedächtniskirche rücken am Sonnabend die Gläubigen zusammen – und beten mit Franziska Giffey für Frieden in der Ukraine.

Ökumenischer Aufruf zum Gebet für die Ukraine / Einladung am Sonntagabend bundesweit für den Frieden zu beten EKD - Evangelische Kirche in Deutschland: Hannover (ots) - Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) rufen gemeinsam mit...

Presseportal vor 4 Tagen - Pressemitteilungen