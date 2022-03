Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Tagen



"Mehr in die Sicherheit investieren": Scholz will deutsche Bundeswehr aufrüsten 01:45 Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat Milliardeninvestitionen in die Aufrüstung der Bundeswehr angekündigt. Im Bundeshaushalt 2022 sei dafür ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro vorgesehen.