NBA: Franz Wagner gewinnt mit Orlando gegen Schröders Rockets Orlando (dpa) - Der deutsche Basketball-Profi Franz Wagner ist mit den Orlando Magic erfolgreich aus der All-Star-Pause der NBA gekommen. Die Magic setzten sich...

t-online.de vor 4 Tagen - Sport





Ukraine-Konflikt: Führung in Kiew wegen Verhandlungen mit Moskau in Kontakt Moskau (dpa) - Im Krieg Russlands gegen die Ukraine ist die Führung in Kiew mit Moskau in Kontakt wegen möglicher Gespräche. Das teilte der Sprecher von...

t-online.de vor 4 Tagen - Welt