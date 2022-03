Ukraine-Krieg: Die Lage am Mittwoch: Russland setzt Angriffe fort – Großstädte unter Beschuss Russland kommt beim Krieg in der Ukraine wohl nicht so schnell voran wie erwartet. Die USA machen dafür auch russische Logistik-Probleme verantwortlich. Doch...

wiwo.de vor 1 Tag - Politik





Ford setzt Geschäfte in Russland aus und spendet für Ukraine Bereits in den vergangenen Jahren hat Ford seine Geschäfte mit Russland eingeschränkt, nun zieht sich der US-Autobauer komplett zurück und will den Menschen...

Augsburger Allgemeine vor 1 Tag - Wirtschaft