Quelle: DW (Deutsch) - vor 2 Tagen



USA: Exil-Russen und der Krieg 02:00 Die russische Invasion in der Ukraine beschäftigt auch viele Menschen mit russischen Wurzeln in den USA. Viele fürchten um ihre Angehörigen in Europa. Die DW hat einige von ihnen in New York City getroffen, in einem Stadtteil, der "Little Odessa" genannt wird.