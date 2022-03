News: Coronavirus, Omikron, Ukraine-Krieg, Wladimir Putin, Friedensproteste, Maria Kolesnikowa Steigende Infektionszahlen in einer nahezu vergessenen Pandemie. Was bringen Friedensdemos? Und: eine mutige Frau aus Belarus. Das ist die Lage am Samstag.

Spiegel vor 1 Tag - Politik