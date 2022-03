13.03.2022 ( vor 8 Stunden )



Seit einer Woche gibt es in weiten Teilen Österreichs keine Maskenpflicht mehr. Ob das so eine gute Idee war? Seit einer Woche gibt es in weiten Teilen Österreichs keine Maskenpflicht mehr. Ob das so eine gute Idee war? 👓 Vollständige Meldung