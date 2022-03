14.03.2022 ( vor 2 Tagen )



Russland hat in der Ukraine erneut mehrere Städte angegriffen. Im Norden Kiews wurde ein Wohnhaus beschossen, dabei starb ein Mensch. In Mariupol sind nach ukrainischen Angaben bisher mehr als 2500 Menschen getötet worden.