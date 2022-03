15.03.2022 ( vor 2 Stunden )



In der Ukraine gehen die Bombardierungen und Blockaden wichtiger Städte weiter. Die russische Armee versucht derzeit, Kiew einzukesseln, in der Hauptstadt gab es an mehreren Orten schwere Explosionen. In der Stadt befindet sich nach wie vor die Hälfte der einst drei Millionen Einwohner. 👓 Vollständige Meldung