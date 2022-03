17.03.2022 ( vor 15 Stunden )

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in einer Rede an den Bundestag eindringlich vor den Folgen des Krieges in seinem Land gewarnt. In Europa entstehe eine »neue Mauer «, die unterdrückte von freien Staaten trenne. Er bat um Hilfe – machte der deutschen Politik aber auch schwere Vorwürfe.