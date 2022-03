adn-discoverer Schwarzeneggers Botschaft an Russen: »Furchtbare Dinge, über die ihr Bescheid wissen solltet« https://t.co/FunDCA59XZ via @derspiegel vor 17 Minuten Meike RT @derspiegel: Arnold Schwarzenegger hat sich mit einem Video an die Russen gewandt. Er wolle ihnen »die Wahrheit« über den Krieg in der U… vor 21 Minuten Zannah Stardancer RT @AZeckenbiss: "Sie haben diesen Krieg begonnen, Sie führen diesen Krieg, Sie können diesen Krieg beenden." #Russland #Putin #Schwarzeneg… vor 31 Minuten Peacock🦚 RT @UwePeacock: #UkraineRussiaWar #KriegInEuropa #Kyjiv 🙏💙🕊💛 Schwarzeneggers Botschaft an Russen: »Furchtbare Dinge, über die ihr Bescheid… vor 47 Minuten WR #facciamorete #FPHD RT @Spiegel_Schlagz: Arnold Schwarzenegger und sein Video-Appell an die Russen: »Furchtbare Dinge, über die ihr Bescheid wissen solltet« ht… vor 1 Stunde limes raetia RT @FWWinterberg: Schwarzeneggers Botschaft an Russen: »Furchtbare Dinge, über die ihr Bescheid wissen solltet« https://t.co/hy0Nk8dsZN via… vor 1 Stunde