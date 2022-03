Ukraine-Botschafter Melnyk: Alles andere als diplomatisch

Haushaltswoche im Bundestag: Kaum jemand klatscht für Lindner 100 Milliarden Euro Neuverschuldung und Sondervermögen für die Bundeswehr: Im Bundestag muss Finanzminister Christian Lindner seine Vorhaben verteidigen. Doch...

sueddeutsche.de vor 20 Stunden - Politik





„Alles andere als klimafreundlich“ - Tesla eröffnet erste Gigafactory in Deutschland - Umweltschützer sind sauer In Grünheide bei Berlin entstand in gut zwei Jahren eine Riesenfabrik für Elektroautos. Bund und Land feiern das als großen Erfolg. Doch es gibt weiter auch...

Focus Online vor 23 Stunden - Finanzen