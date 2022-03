Krieg in der Ukraine: Biden kommt in Polen an - Flugzeug von Duda muss notlanden Warschau (dpa) - US-Präsident Joe Biden ist in Polen angekommen - wegen einer Notlandung des Flugzeugs von Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda sind die Pläne...

t-online.de vor 20 Stunden - Welt