Ukraine-Krieg Tag 36: Putin und das Dekret zum Gas - Euronews am Abend 31.03.22 29:06 Wladimir Putin will Gas an Deutschland und andere Staaten ab morgen nur noch gegen Rubel liefern. Und in Tschernobyl wurden offenbar russische Soldaten verstrahlt. Das und mehr in Euronews am Abend.